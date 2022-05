Rogo notturno in stazione dei treni: danni a tavolini, vasi e sedie del bar in plateatico

Incendio a ridosso dei binari questa notte, intorno alle 3.30, nella stazione ferroviaria di Bassano del Grappa. A venire parzialmente bruciati sono stati gli arredi del bar interno allo scalo bassanese, per cause per il momento sconosciute, a seguito di un incendio che ha intaccato sedie, panchine, vasi con piante e tavolini del plateatico.

A intervenire dopo la segnalazione di allarme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento locale insieme ai carabinieri della compagnia di Bassano. Non si registrano persone ferite. Da valutare i danni, in via di quantificazione da parte del gestore del bar accorso già nel corso della notte sul posto, anche perchè il calore sprigionato dalle fiamme ha deformato la copertura della pensilina.

I pompieri sono riusciti a spegnere in pochi minuti il principio d’incendio, salvaguardando la struttura ed evitando che il problema si estendesse nell’area dei binari e in generale alla struttura centrale coperta. Il focolaio ha intaccato in particolare alcuni degli arredi in legno. Toccherà ai tecnici specializzati dei vigili del fuoco, stamattina con in mano i rilievi effettuati nella notte, capire cosa possa avere innescato le fiamme, per quanto contenute.

Al momento si propende per una causa accidentale, tra le ipotesi compatibili forse un mozzicone di sigaretta gettato in maniera inopportuna da un viaggiatore. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura hanno in ogni caso impegnato gli operatori del 115 bassanesi per un paio d’ore, fin poco prima dell’alba.