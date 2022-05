Tennis, Internazionali di Roma: Sinner al 2° turno, stasera il match con Fognini

Jannik Sinner supera il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia battendo lo spagnolo Pedro Martínez sul campo centrale del Foro Italico a Roma. Lo spagnolo ha lottato fino alla fine dando del filo da torcere a Sinner ma quest’ultimo è riuscito a far prevalere il proprio talento per conquistare il match con il risultato 6-4, 6-3. Grande attesa per il derby tutto azzurro con Fabio Fognini questa sera alle 21.00.

Giornata complicata per il resto degli italiani. Esordio amaro per Jasmine Paolini, con l’azzurra che si è fatta sorprendere dalla svizzera Jil Teichmann in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Nulla da fare per Luca Nardi, eliminato al primo turno da Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Era l'esordio nel torneo per il 18enne di Pesaro. Anche Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno perdendo in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3 contro la colombiana María Camila Osorio Serrano.