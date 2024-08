Sarà Notte Bianca dal 13 al 15 settembre: in centro storico previste centomila persone

Sono attese oltre centomila persone alla Notte Bianca di Vicenza. In questi giorni Comune di Vicenza, Confcommercio e Associazione Piazze Beriche si stanno occupando di organizzare al meglio l’evento che per tre giorni, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre, porterà in centro storico musica di ogni genere, iniziative per adulti e bambini, un mercato di prodotti fatti a mano e aree ristoro.

“La Notte Bianca sarà un evento diffuso in tutto il centro storico con una formula che richiamerà l’Adunata Nazionale degli Alpini che ci ha contraddistinto come città preparata dal punto di vista logistico per accogliere un pubblico particolarmente numeroso – dichiara l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Nei tre giorni di festa si prevede l’arrivo di oltre centomila persone che affolleranno la città a partire dal pomeriggio, anche se i grandi numeri si vedranno verso la serata, pertanto invito i residenti a muoversi a piedi e non utilizzare l’auto nelle fasce orarie dopo le 18 e fino alla fine della manifestazione”.

Gli orari

La festa coinvolgerà tutto il centro storico a partire dal tardo pomeriggio e fino a notte inoltrata: venerdì 13 e sabato 14 settembre dalle 18 alle 2, domenica 15 settembre dalle 18 alle 24.

Negozi e bar

I negozi potranno rimanere aperti anche in orario serale e contribuiranno ad animare la città proponendo concerti nei plateatici fino alle 24, in accordo con l’organizzatore della Notte Bianca. I bar potranno allestire una singola spillatrice di birra nei plateatici autorizzati, in ogni caso in posizione prossima all’ingresso del locale.

Cultura, Musei e Biblioteca Bertoliana

Alcune sedi dei Musei civici di Vicenza rimarranno aperte in via straordinaria. La Basilica palladiana rimarrà aperta dalle 10 all’una di notte venerdì 13 e sabato 14 settembre con la possibilità di vedere le mostre del Festival Illustri allestite nel salone fino alle 22. Dalle 19 all’una nella terrazza sarà a disposizione anche il bar. Domenica l’apertura della Basilica con le mostre sarà dalle 10 alle 21, il monumento con il bar in terrazza dalle 18 alle 23. Le Gallerie di Palazzo Thiene venerdì 13 e sabato 14 settembre saranno visitabili dalle 10 alle 22. Il Museo civico di Palazzo Chiericati venerdì 13 e sabato 14 settembre ospiterà un evento per bambini in orario serale grazie a Confcommercio (i dettagli sono in fase di definizione) e pertanto chiuderà al pubblico alle 23 (aperto dalle 10); domenica chiuderà alle 18. I Musei civici e Palazzo Cordellina ospitano Illustri Festival le cui mostre si potranno visitare nelle sedi aperte per l’occasione.

Call for action “U35 freestage”

I palchi in piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazza San Lorenzo, piazza Castello, piazza dei Signori saranno a disposizione per esibizioni musicali, teatrali e artistiche di vario genere dalle 18 alle 21, prima dei principali eventi musicali; l’invito è per i giovani under 35 che avranno l’opportunità di candidarsi ed eventualmente esibirsi utilizzando la struttura già allestita e l’impianto acustico. Le domande dovranno pervenire agli organizzatori scrivendo a vicenza@nottebiancaitalia.it. La scelta dei partecipanti avverrà a discrezione degli organizzatori, l’associazione Piazze Beriche. I selezionati saranno sgravati da richieste di permessi per l’esibizione.

Silent book club alle ex serre di parco Querini

L’apprezzata iniziativa Silent book club dell’assessorato al patrimonio e all’ambiente con la Biblioteca Bertoliana viene riproposta alle ex serre di parco Querini. Sabato 14 settembre, dalle 18.30 alle 19.30, si potrà condividere un’ora di lettura, in silenzio, all’aperto; seguirà dalle 19.30 alle 20 condivisione e scambi di consigli di lettura con i bibliotecari presenti e Cristina Berardo del gruppo di lettura Lettori Parlanti. All’appuntamento basterà portare sotto il braccio il proprio libro e magari una coperta o un cuscino: saranno infatti disponibili delle sedute, ma sarà possibile anche accomodarsi a leggere direttamente sul prato, davanti alle ex serre.

Fanfara storica

Durante la Notte bianca si esibirà in centro storico la Fanfara storica della sezione Ana di Vicenza Monte Pasubio (programma in fase di definizione).

Gli eventi principali

La Notte bianca, diffusa in tutto il centro storico, avrà come fulcro le piazze principali: piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazza San Lorenzo, piazza Castello, piazza dei Signori.

Piazza San Lorenzo sarà la piazza della musica dal vivo e del rock con band note in Veneto ed alcune di tiratura nazionale che saranno annunciate nelle prossime settimane.

Piazza Castello, la piazza Party, che verrà come di consueto destinata al target più giovane con gli eventi e format più in voga del momento e dj set che spazieranno dall’hip hop al reggaeton fino alla musica dance: venerdì 13 è in programma la festa universitaria Omega Uni Party e sabato 14 Suavemente.

Piazza dei Signori ospiterà eventi per ogni età e per tutti i gusti, dalle esibizioni delle scuole di danza all’intrattenimento radiofonico con trasmissioni in diretta dalla piazza e musicalmente si distinguerà per abbracciare le migliori hit dagli anni 80 fino ad oggi: venerdì 13 90 Wonderland; sabato 14 History con Buffa doc; domenica 15 Besame con Andrea Bozzi e molti altri. Inoltre sabato 14 in piazza dei Signori dalle 20.30 alle 21.30 si esibiranno i ballerini di Time to danza.

Novità di questa edizione sarà la presenza in piazza di una vera e propria Arena del Padel realizzata e organizzata dal Golden Padel con spalti annessi per un grande intrattenimento sportivo anche diurno.

In contra’ Garibaldi e piazza Duomo saranno allestiti gli stand di Sapori Street Food Festival con truck e cucine da tutta Italia. Corso Fogazzaro sarà animato da Unico! il mercato del fatto a mano, venerdì 13 e sabato 14 dalle 18 alle 2.

Per informazioni e aggiornamenti: Facebook Notte Bianca Vicenza.