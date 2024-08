Previsioni 27-30 agosto: da mercoledì tempo stabile e nuovo rialzo termico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Torna gradualmente a spingersi da sud-ovest verso l’Europa un promontorio anticiclonico con aria calda, che anche sulla nostra regione fa prevalere gli spazi di sereno con temperature in tendenziale lieve aumento e superiori alla norma, senza precipitazioni salvo qualche occasionale fenomeno più che altro in montagna nelle ore pomeridiane.

Tempo previsto

Martedì 27 agosto

Cielo sulle zone pianeggianti in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su quelle montane da poco a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Possibili fenomeni, da locali a sparsi e anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro nelle ore pomeridiane sulle zone montane.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. Nella notte fino al mattino sulla costa moderati/a tratti tesi da nord-est, mentre nell’entroterra saranno deboli/moderati, in successiva attenuazione, salvo nuovo moderato rinforzo da nord-est in serata sulla costa. In quota venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare. Da mosso a poco mosso.

Mercoledì 28 agosto

Cielo in pianura sereno o a tratti poco nuvoloso, in montagna da sereno o poco nuvoloso a

parzialmente nuvoloso con locali addensamenti da metà giornata.

Precipitazioni. Possibile qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane in montagna, per il resto assenti.

Temperature. Per le minime, attese sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale e sulle zone pianeggianti leggere diminuzioni; massime in lieve aumento.

Venti. In quota, deboli dai quadranti meridionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche moderato rinforzo da nord-est su costa e pianura limitrofa fino al mattino.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 29 agosto

Cielo: Prevale un cielo in pianura sereno, in montagna da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Possibile qualche locale fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane in montagna, per il resto assenti.

Temperature: Per le minime, attese contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a nord e diminuzioni a sud; massime in lieve aumento, specie a sud-ovest.

Venti: In quota da deboli a temporaneamente moderati, perlopiù dai quadranti nord-orientali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo, anche calmo specie sottocosta verso fine giornata.

Venerdì 30 agosto

Tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli sui rilievi nel pomeriggio ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli variabili in pianura, a regime di brezza sulla costa; in quota venti deboli settentrionali.

Sabato 31 agosto

Prevale un cielo sulle zone pianeggianti da sereno a poco nuvoloso, su quelle montane da poco a parzialmente nuvoloso; precipitazioni generalmente assenti; temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in leggero aumento

Previsioni a cura di Arpav