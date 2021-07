Vandali al capitello: sono ragazze, forse ubriache e riprese in cam. Appello del Comune

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una coppia di giovani amiche probabilmente parecchio su di giri si sono esibite a modo loro questa notte a due passi dal corso del fiume Brenta, in un’area abitata e in parte utilizzata come parcheggio da visitatori e avventori del centro storico, danneggiando deliberatamente un capitello votivo. L’episodio risale alle 2.30 di oggi ed è avvenuto tra vicolo Volpato e via Volpato, a circa 250 metri dal Ponte degli Alpini. Confermato da fonti del Comune di Bassano che le due responsabili dell’atto incivile sono ragazze, forse minorenni.

Potrebbero venire identificate a breve dagli agenti della polizia locale cittadina. Anche se nella sede dell’ente locale bassanese ci si augura che la questione venga risolta in modo diverso, con un’ammissione di colpa più o meno spontanea e il risarcimento dei danni alla collettività. Il fatto è avvenuto sotto “gli occhi” della videosorveglianza pubblica, non presa in considerazione da parte delle due vandale protagoniste della vicenda, difficilmente da ritenere sobrie visto il gesto perpetuato nei confronti di un posto sacro.

Una delle due protagoniste della bravata senza alcuna logico avrebbe aperto la grata di protezione del capitello – posto sulla facciata di un palazzo della zona – per poi appendersi a mo’ di scimmia e dondolarsi, sotto lo sguardo divertito della compagna di serata, anzi nottata ormai. Le “evoluzioni” si sono concluse con il distacco di parte della custodia in metallo, e la fuga di gran carriera (a piedi) delle due giovani lungo via Volpato, in direzione diversa rispetto alla provenienza dal destra lungo brenta.

Dal Municipio bassanese arriva un appello diffuso su social e alla stampa, in modo da risolvere la questione con tutto il buon senso possibile, al contrario di quanto dimostrato stanotte dalla coppia di balorde. Se non sarà accolto l’invito entro tempo ragionevole, si procederà alla denuncia nei confronti di ignoti che si presume non rimarranno tali “a lungo termine”, alla luce degli strumenti tecnologici a disposizione delle autorità già al lavoro da stamattina. I movimenti precedenti al fatto di entrambe sono noti – provenivano proprio dal centro di Bassano e dal Ponte degli Alpini dove poco prima si erano già fatte notare – e una minuziosa visione di altri filmati consentirà di riconoscerle probabilmente a breve.

L’approccio scelto dal Comune, almeno per ora, vuole essere a fine educativo e improntato al dialogo, dando una finestra di tempo alle “festaiole” oltre il lecito di redimersi e scusarsi, rimediando al problema causato in prima persona . “Invito le due giovani, riprese dalle telecamere, a presentarsi spontaneamente al Comando di polizia locale di via Vittorelli – dichiara l’assessore Claudio Mazzocco – per chiarire le circostanze, visto anche il comportamento sconveniente tenuto sul Ponte”.