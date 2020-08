Meteo, temporali intermittenti nel weekend di Ferragosto. L’instabilità cessa domani

L’ultimo bollettino meteo di Arpav aggiornato alle 13 di venerdì conferma la situazione meteorologica in corso delle ultime 48 ore, caratterizzata da un tempo mutevole e una progressiva instabilità generale. Con un peggioramento già in atto nel pomeriggio odierno, e possibili fenomeni atmosferici legati a grandinate improvvise. Miglioramento deciso, invece, per la festività di domani. Rovesci di pioggia intermittente e temporali anche di forte intensità caratterizzano in particolare la giornata della vigilia di Ferragosto, nella provincia vicentina e in buona sostanza di tutto il Veneto, per poi lasciare spazio al sole sabato. In queste ore prefestive annunciati anche intense raffiche di vento, che stanno sferzando in queste ore l’Altovicentino nelle zone pedemontane e di montagna.

La circolazione è un in parte ciclonica su Europa centro-occidentale e vicino Atlantico, anticiclonica su Mediterraneo e Nord Africa. La nostra regione del Veneto è in posizione intermedia, con qualche parziale incursione di aria fresca e instabile soprattutto venerdì e a fine periodo, quando più facilmente si possono verificare alcuni rovesci o temporali e temporanei cali termici; per il resto sono comunque previsti ancora significativi spazi di sereno con clima estivo.

Venerdì 14 – Tempo variabile o a tratti relativamente instabile, con spazi di sereno specie all’inizio più significativi a sud e nubi più insistenti sulle zone montane; specie sulle zone interne sono probabili delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, da locali a sparse; possibili fenomeni localmente intensi; clima un po’ meno caldo rispetto a giovedì, specie in pianura e nelle aree temporalesche.

Sabato 15 – In montagna, tempo variabile con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi sparsi più presenti nelle ore pomeridiane; in pianura prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali temporanei addensamenti specie nelle primissime ore ad est e in quelle pomeridiane a ridosso dei rilievi. Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche occasionale piovasco o modesto rovescio temporalesco. Temperature. Minime un po’ in diminuzione e massime in contenuto aumento, salvo locali leggere controtendenze. Venti. In quota prevalentemente nord-ovest, deboli o a tratti localmente moderati; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile con brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Domenica 16 Cielo all’inizio sereno o poco nuvoloso, poi da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti sparsi più presenti a fine giornata. Precipitazioni. Inizialmente assenti, poi probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) nelle ore pomeridiane sulle zone montane e bassa (5-25%) su quelle pianeggianti in serata, per locali fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature. Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime in pianura prevarrà un contenuto aumento. Venti. In quota prevalentemente nord-ovest, deboli o a tratti localmente moderati; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile a regime di brezza soprattutto nella prima metà della giornata lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Lunedì 17. Variabilità, con alternanza di nubi e schiarite; almeno sulle zone interne e nelle ore pomeridiane, sarà probabile qualche precipitazione a prevalente carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in diminuzione, da lieve a localmente moderata.

Martedì 18 – Tempo da variabile ad instabile, con schiarite alternate a nubi più diffuse dal pomeriggio a partire dalle zone montane; fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata, con vari rovesci e temporali che in pianura saranno più probabili verso sera; temperature in diminuzione almeno localmente moderata, specie sulle zone pianeggianti.