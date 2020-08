Ciclista cade dalla bici e viene raccolto dall’elicottero del 118: ferito all’addome

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un mezzo di elisoccorso del 118 è stato chiamato all’intervento urgente sopra la zona Arsiero oggi, prima di mezzogiorno, per il recupero di un ciclista ferito, che si trova ora ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

Lo sportivo è stato raggiunto sulle montagne dell’Altovicentino e trasportato sul velivolo fino al capoluogo berico, in seguito a un incidente su una strada sterrata, avvenuto alle 11.10 di stamattina nei pressi di Posina.

Il giovane ferito ha circa 25 anni di età, e nel corso della mattinata stava pedalando sui saliscendi della vallata quando per cause ancora ignote ha perso il controllo del ciclo, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi un forte trauma addominale. Non ci sarebbe concorso di altri veicoli nella dinamica della disavventura occorsa al ragazzo, ma anche su questo punto saranno richieste verifiche successive. Non corre pericolo di vita.

Non è ancora nota la provenienza dello sfortunato cicloamatore, comunque vicentino, nè se la richiesta di soccorsi sia provenuta da lui stesso o da qualcuno che abbia assistito all’incidente o pedalasse in gruppo tra i boschi della località vicentina di montagna. All’apprensione iniziale, conseguente ai forti dolori accusati dal giovane ciclista in zona addominale, è seguito maggiore ottimismo, dopo che il medico dell’equipaggio del Suem 118 ha visitato il 25enne e disposto il rientro in codice giallo, quindi di media gravità.

