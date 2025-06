Previsioni 13-15 giugno: prima ondata di caldo estiva, l’apice nel fine settimana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Il caldo inizia a fare sul serio, ecco alcune temperature massime registrate sul vicentino nella giornata di giovedì: Asiago 24°, Valli del Pasubio 26°, Valdagno 30°, Bassano 31°, Malo 32°, Vicenza 32°, Barbarano 33°. Nel fine settimana raggiungeremo l’apice del caldo di questa prima vera ondata di calore.

Venerdì 13 giugno

La mattina cielo sereno su tutta la provincia. Nelle ore pomeridiane poche nubi sulla dorsale prealpina. Caldo accentuato dagli alti tassi di umidità nell’aria. Temperature in lieve aumento con massime in pianura comprese tra 31 e 33 gradi.

Sabato 14 giugno

Mattinata serena su tutto il territorio. Nel pomeriggio/sera poche nubi sui monti con bassa probabilità di locali rovesci o temporali. Probabilmente sarà la giornata più calda della settimana con punte di 34 gradi. Di notte in pianura non si scenderà sotto i 20-22 gradi.

Domenica 15 giugno

Altra giornata soleggiata, offuscata però dall’umidità persistente con pesante sensazione di afa. Solo sui settori più settentrionali delle prealpi vicentine sarà possibile qualche locale piovasco verso sera. Temperature stazionarie con valori ben oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì l’arrivo di correnti più fresche da nord ovest potrebbero provocare la formazione di celle temporalesche sparse sul Veneto. Nei giorni a seguire tempo stabile con caldo più moderato e temperature massime intorno ai 30 gradi. Anche l’afa sarà minore rispetto ai giorni precedenti.

