Due sorelle travolte da un’auto: grave la più piccola di solo un anno e mezzo

Una bambina di un anno e mezzo è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata travolta da un’auto mentre era insieme con la sorella quindicenne a Montecchio Maggiore.

L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo in viale della Vittoria: le due sorelle stavano attraversando la strada quando sono state travolte da un’auto, poco lontano dalla rotatoria (non è chiaro se fossero sulle strisce pedonali).

A causa dell’impatto la bimba ha riportato un traumacranico ed è stata portata in ambulanza al San Bortolo in codice rosso. Portata in ospedale anche la 15enne, in codice giallo di media gravità. Per i rilievi e la regolazione del traffico sono intervenuti i carabinieri di Valdagno.

