Previsioni 15-17 novembre: stabile e soleggiato con gelate anche in pianura

Situazione generale

Dopo il temporaneo calo, torna a salire la pressione atmosferica su tutto il nord Italia, e con essa anche le temperature in quota, mentre sui fondovalle e in pianura per effetto dell’inversione termica e mancanza di ventilazione “ristagna” ancora del freddo accumulato nei giorni scorsi dopo l’irruzione da est. Si va quindi concludendo la terza settimana consecutiva stabile e soleggiata.

Venerdi’ 15 novembre

Cielo sereno su tutta la provincia. Freddo la mattina, localmente in campagna si potranno registrare le prime minime sottozero della stagione. Zero termico in quota invece in risalita oltre i 2000 metri.

Sabato 16 novembre

Altra giornata di sole su tutto il vicentino. Non si escludono riduzioni della visibilità per banchi di nebbia sulle zone più meridionali della provincia. Temperature minime stazionarie, in ripresa i valori massimi con punte di 12-13 gradi.

Domenica 17 novembre

Inizialmente cielo sereno. Col passare delle ore poi giungeranno delle velature da nord ad offuscare il sole. Complice una perturbazione che in serata si addosserà alle Alpi di confine.

Temperature in lieve calo nei valori massimi. Estremi termici in pianura tra 0 e 12 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Il flusso perturbato nord Atlantico tenderà ad abbassarsi di latitudine sul centro Europa. Una perturbazione potrebbe lambire la nostra provincia a metà settimana con neve anche sotto i 1000 metri. Nei giorni successivi un’altra perturbazione potrebbe interessare il vicentino con aria relativamente fredda.