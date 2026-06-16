Previsioni 16-18 giugno: in arrivo la seconda ondata di calore rilevante

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Situazione generale

Nella giornata di lunedì si è visto qualche temporale sulle Prealpi, merito dell’ingresso di correnti più fresche in quota. Si è avvertito un lieve calo delle temperature soprattutto nei valori minimi. Ci sarà ancora della residua instabilità montana, ma l’alta pressione sub-tropicale avanza da sud ovest, pronta a portare la seconda forte ondata calda su tutta l’Europa centro/occidentale.

Martedì 16 giugno

Bel tempo la mattina su tutto il Vicentino. Debole sviluppo cumuliforme nel pomeriggio lungo la dorsale prealpina con locali piovaschi o temporali. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 17 e 30 gradi.

Mercoledì 17 giugno

La giornata inizierà con cielo sereno sulla nostra provincia. Dal primo pomeriggio nubi in aumento in montagna con bassa probabilità di locali e brevi rovesci. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 18 giugno

Tempo stabile e soleggiato sul tutto il territorio. Qualche addensamento nuvoloso di poco conto sui versanti meridionali delle Prealpi per l’aumento di umidità nell’aria. Sarà l’inizio di una forte ondata di calore, sul Vicentino registreremo massime già oltre i 33 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Giorno dopo giorno le temperature saranno in lento ma costante aumento. Di notte le minime in pianura non scenderanno più sotto i 20 gradi, mentre le massime diffusamente si porteranno sopra i 35 gradi. Con punte di 37/38 gradi tra il 21 e 22 giugno.

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