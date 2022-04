Previsioni meteo 12-14/04, bel tempo prevalente nella settimana prima di Pasqua

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Negli ultimi giorni correnti fredde dal nord Europa hanno mantenuto le temperature al di sotto delle medie stagionali, tanto che si è rifatta vedere la brina anche sulla pianura vicentina. Venti freddi settentrionali che stanno per terminare, lasciando il posto a quelli più miti di origine mediterranea. Le temperature saranno in sensibile rialzo, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

MARTEDI 12 APRILE

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno delle velature di passaggio ad offuscare il sole di tanto in tanto. Temperature in lieve rialzo nei valori minimi, estremi termici in pianura compresi tra 4 e 17°.

MERCOLEDI 13 APRILE

Sarà una giornata variabile con transito di nubi alte e sottili in arrivo da ovest. Lo zero termico schizzerà a 3.200 metri di quota per l’arrivo di correnti più miti dai quadranti meridionali. Questo andrà a determinare un sensibile aumento termico sia in montagna che in pianura con i valori che rientreranno nella norma del periodo. Massime fino a 20°.

GIOVEDI 14 APRILE

Ci saranno ancora delle velature in transito sui cieli della nostra provincia. Non mancheranno i momenti soleggiati. Un’altra giornata stabile dal clima mite, ottimo per stare all’aria aperta. Punte di 22° in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo buono anche venerdì. Tra il fine settimana e Pasquetta avremo delle infiltrazioni di correnti più fredde da nord est che potrebbero innescare dell’instabilità specie sulle pedemontane. Saremo più precisi nelle prossime previsioni in uscita venerdì mattina.