Previsioni 18-20 giugno: tutta la pianura oltre i 30°C , zero termico a quota 4800 metri

Situazione generale

Una poderosa spinta dell’alta pressione Africana si protende fino alle nostre latitudini portando con sé correnti molto calde a tutte le quote. A metà settimana lo zero termico sul Veneto toccherà quota 4800 metri. Gli effetti in pianura si avvertiranno con valori anche ben oltre i 30 gradi accompagnati da una sensazione di afa pesante.

Martedì 18 giugno

Sul vicentino il tempo sarà soleggiato con qualche velatura di passaggio. Addensamenti nuvolosi nelle ore centrali della giornata sui versanti sud delle prealpi senza fenomeni di rilievo.Temperature e afa in sensibile aumento. Massime in pianura comprese tra 29 e 31 gradi.

Mercoledì 19 giugno

La spinta africana si avvertirà a tutti gli effetti da questa giornata, quando i valori di temperatura notturni non scenderanno più sotto i 20 gradi, quelli diurni invece si porteranno verso i 33 sul vicentino centro-meridionale. Sensazione di disagio per gli elevati tassi di umidità nell’aria.

Giovedì 20 giugno

La situazione meteo non subirà variazioni dai giorni precedenti. Temperature estive con valori oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana correnti più fresche ed instabili in arrivo da ovest avranno il merito di abbassare leggermente le temperature portando anche qualche temporale, non solo in montagna ma anche in pianura. Evoluzione da confermare nei prossimi aggiornamenti meteo.