Verso le Regionali, Rucco e Luisetto si sfidano su sanità, lavoro e territorio. Video

Un confronto acceso ma civile, tra visioni opposte del futuro del territorio. È quanto andato in scena nella puntata speciale di “Senti Chi Parla”, la trasmissione condotta da Marco Zorzi, che ha ospitato due candidati di peso alle prossime elezioni: Francesco Rucco, ex sindaco e ora in corsa con Fratelli d’Italia, e Chiara Luisetto, consigliera regionale e candidata per il Partito Democratico.

Un faccia a faccia sul territorio

La diretta, trasmessa su YouTube e seguita da centinaia di utenti, ha toccato i temi caldi dell’agenda vicentina: sanità, lavoro, infrastrutture, giovani e sicurezza. Il tutto condito da qualche stoccata e battute pungenti comunque sempre in un contesto di grande fair paly.

“Vicenza è una città che respira lavoro,” ha esordito Rucco, rivendicando il suo operato da sindaco e proponendo un piano per attrarre nuove imprese e professionalità. Luisetto ha replicato con fermezza: “Sì, ma il lavoro deve essere anche dignitoso. Non possiamo parlare di sviluppo se non tuteliamo chi lavora”.

Sanità e censura: scintille in studio

Uno dei momenti più accesi è arrivato sul tema della sanità. Luisetto ha denunciato il divieto di volantinaggio davanti all’ospedale di Santorso, definendolo “un atto di censura inaccettabile”. Rucco ha replicato con tono più istituzionale: “La sanità va difesa con i fatti, non con i volantini. Serve efficienza, non propaganda”.

Infrastrutture e ambiente: due visioni

Sul fronte infrastrutture, Rucco ha puntato su un approccio pragmatico: “Abbiamo bisogno di collegamenti rapidi, non di ideologia”. Luisetto ha invece sottolineato l’importanza della sostenibilità: “Non possiamo continuare a costruire senza pensare all’impatto ambientale. Il futuro è verde, non grigio cemento”.

Giovani, cultura e partecipazione

Entrambi i candidati hanno riconosciuto la necessità di coinvolgere le nuove generazioni. Rucco ha proposto incentivi per il rientro dei cervelli in fuga, mentre Luisetto ha rilanciato: “I giovani non vogliono solo incentivi, vogliono essere ascoltati. Diamo loro spazi, non solo slogan”.

Il ruolo di “Senti Chi Parla” e la contesa elettorale

La trasmissione di Marco Zorzi si conferma un format efficace per il confronto politico locale. Con uno stile diretto e un ritmo serrato, ha permesso ai candidati di esprimersi senza filtri, ma anche di essere incalzati su temi concreti. “Qui non si fanno comizi, si risponde alle domande”, ha ricordato Zorzi in apertura, mettendo subito in chiaro il tono della serata. Un confronto, quello tra Rucco e Luisetto, che ha offerto agli elettori uno spaccato chiaro delle due anime che si contendono il futuro del vicentino all’interno della sfida regionale. Da un lato l’esperienza amministrativa e il pragmatismo di centrodestra, dall’altro la visione progressista e sociale del centrosinistra. In mezzo, i cittadini, chiamati a scegliere non solo tra due candidati, ma tra due idee di territorio.