Previsioni 20-22 maggio, fase centrale della settimana con tempo in peggioramento

Situazione generale

Un vortice di bassa pressione dalla Francia si sposta verso il nord Italia, dove il tempo sta già peggiorando. Più impulsi perturbati caratterizzeranno il tempo sul Vicentino fino a giovedì. Sono attesi accumuli di pioggia rilevanti sulle pedemontane e Prealpi. Calo termico sensibile per l’afflusso di correnti più fresche nord occidentali.

Martedì 20 maggio

Inizialmente cielo nuvoloso con deboli precipitazioni nella prima mattinata su medio e alto Vicentino. Dopo una pausa dei fenomeni nelle ore centrali della giornata, tra il tardo pomeriggio e la sera si svilupperanno dei temporali sulle pedemontane in movimento verso le Prealpi dove localmente cadranno anche 20/30 mm di pioggia in poco tempo. In pianura Basso rischio di fenomeni. Temperature massime in calo con valori non oltre i 21 gradi.

Mercoledì 21 maggio

Sarà una mattinata tra il poco nuvoloso e il variabile su tutto il territorio vicentino. Nel pomeriggio/sera temporali in formazione sulla fascia prealpina che andranno a “scivolare” verso le pianura. Non si escludono localmente forti piogge con grandinate. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo.

Giovedì 22 maggio

Giornata a tratti perturbata. Ci sarà qualche breve schiarita in pianura alternata a improvvisi rovesci o temporali. Nei tre giorni sono attesi generalmente 20/40 mm di pioggia in pianura, con punte oltre i 60 sulle pedemontane.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente per il fine settimana il tempo sembra buono con debole instabilità pomeridiana sui monti. Da sabato le temperature tenderanno ad aumentare.

