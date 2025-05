Previsioni 23-25 maggio: residua instabilità con temperature sotto la norma

Situazione generale

La perturbazione che ha colpito il vicentino nella giornata di giovedì che ha scaricato in alcune zone oltre 50 mm di pioggia, tende a spostarsi verso est. Al suo seguito correnti fresche dal nord Europa stanno valicando le Alpi portando un sensibile calo termico in tutto il nord Italia.

Venerdì 23 maggio

Giornata irregolarmente nuvolosa. Le maggiori schiarite le vedremo in tarda mattinata su medio/basso vicentino. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sulla fascia prealpina con associati rovesci o deboli temporali in sconfinamento sulle alte pianura. Sono attesi localmente 5/8 mm di pioggia. Tempo asciutto sul basso vicentino. Temperature in calo, zero termico a 2200 metri. Massime non oltre i 18/19 gradi in pianura.

Sabato 24 maggio

Sulla nostra provincia il cielo si presenterà nuvoloso fin dal mattino con deboli precipitazioni sparse, più diffuse in pedemontana. Anche nella seconda parte della giornata ci sarà della instabilità sull’alto vicentino con improvvisi brevi rovesci. Temperature in ulteriore lieve calo con valori al di sotto delle medie del periodo.

Domenica 25 maggio

Il tempo andrà migliorando rispetto i giorni precedenti. Non sono attese precipitazioni di rilievo. Mentre di prima mattina sarà ancora piuttosto fresco con temperature minime attorno i 10/12 gradi in pianura, le massime grazie ad un maggiore soleggiamento saranno in graduale aumento, riportandosi sui 20/22 gradi.

Tendenza nel lungo termine

L’alta pressione delle Azzorre dal Mediterraneo occidentale tende ad allungarsi verso la penisola Italiana dove, oltre portare una maggiore stabilità sul vicentino, avrà il merito di far aumentare le temperature oltre i 25 gradi a metà settimana.

