Controllo di vicinato al via, tre i gruppi che vigileranno sulla sicurezza del paese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Furti e danneggiamenti al patrimonio pubblico hanno le ore contate. Il percorso di condivisione e di coinvolgimento della cittadinanza, su un tema molto sentito come quello della sicurezza nel territorio piovenese, è arrivato ieri ad una tappa fondamentale con la firma del Protocollo d’intesa per l’istituzione del controllo di vicinato tra la Prefettura di Vicenza e il Comune di Piovene Rocchette.

Ieri mattina, infatti, nell’ambito di una riunione periodica del Comitato provinciale sulla sicurezza a Vicenza, il Prefetto Filippo Romano e il Sindaco di Piovene Renato Grotto hanno sottoscritto questo importante accordo per creare, attraverso la nascita dei gruppi di vicinato, una rete solidale tra i cittadini per realizzare un controllo diffuso ed operare segnalazioni utili per tutti i piovenesi in tema di sicurezza. Un percorso che arriva all’ambito traguardo, dopo un iter condiviso da gran parte della popolazione di Piovene Rocchette che ha partecipato, sin dallo scorso ottobre, a numerosi incontri pubblici finalizzati a far conoscere il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione, obiettivo esplicitato nel programma di mandato. La parte formale è stata coordinata dall’Assessore alla sicurezza Daniele Sartore e dal Consigliere delegato Claudio Rossi, dopo un costante confronto con i cittadini, sempre ricordando che i gruppi di controllo del vicinato devono limitarsi a segnalare le problematiche e le situazioni di pericolo alle forze dell’ordine preposte, cooperando attivamente ma senza mai sostituirsi ad esse.

L’iniziativa prenderà quindi il via con tre gruppi di controllo del vicinato in diverse zone del Paese, rispettivamente nei quartieri del Maronaro, del Grumello e nel Quartiere Operaio di Rocchette, ma altri gruppi sono destinati a nascere molto presto, grazie alla disponibilità da parte di tanti cittadini piovenesi uniti nel volere coadiuvare concretamente l’amministrazione e le forze dell’ordine locali anche segnalando situazioni di pericolo in un sistema sinergico di fattiva collaborazione tra amministratori e comuni cittadini, per il bene di tutta la collettività.

La situazione nel resto del vicentino. Nel Vicentino, il progetto di Controllo di Vicinato è stato avviato con la firma di un apposito protocollo d’intesa tra la Prefettura e i comuni aderenti. Bassano del Grappa è stata la prima città della provincia a sottoscrivere l’accordo, promuovendo una collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine per migliorare la sicurezza urbana. Attualmente, sono 21 i comuni che hanno aderito o sono in fase di adesione a questa iniziativa, tra i quali Montecchio Maggiore, Dueville e naturalmente il capoluogo, Vicenza, con otto gruppi di cittadini da tempo consolidati e attivi nel territorio.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.