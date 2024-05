Previsioni 24-26 maggio: ancora instabilità sul vicentino, anche se in calo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Maggio da record per quanto riguarda la piovosità. In alcune località dell’alto vicentino dal primo giorno del mese sono caduti 600 mm di pioggia. Per fare un confronto che rende un pò l’idea, è la pioggia che cade in un intero anno sul basso Veneto. La forte instabilità degli ultimi giorni, che ha provocato anche intensi temporali, va diminuendo. Nei prossimi giorni quindi il tempo sarà ancora molto variabile con locali piovaschi, più probabili sulle zone montane.

Venerdì 24 maggio

Bella mattinata di sole sul vicentino. Ben presto però si svilupperanno dei cumuli lungo tutta la fascia prealpina che da ora di pranzo inizieranno a “scaricare” rovesci sulla fascia pedemontana. Non si esclude la formazione di qualche cella temporalesca. In pianura il tempo rimarrà variabile con basso rischio di piovaschi. In tarda serata /nottata un nucleo piovoso giungerà dalla Lombardia transitando sul medio e basso vicentino. Temperature massime in lieve rialzo con massime sui 23 gradi.

Sabato 25 maggio

Sarà una giornata molto variabile a tratti instabile. Fina dal mattino le nubi saranno presenti su gran parte della provincia con qualche pioggia sparsa soprattutto su ovest vicentino. La giornata continuerà tra schiarite e qualche rovescio o temporale locale con maggiore interessamento delle aree montuose. Dal tardo pomeriggio/sera schiarite sempre più ampie ad iniziare da sud. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 12 e 23 gradi.

Domenica 26 maggio

Il tempo andrà migliorando rispetto i giorni precedenti. Il sole sarà più presente, non solo in pianura ma anche in montagna dove ci sarà un debole sviluppo cumuliforme nel pomeriggio con bassa probabilità di locali piovaschi. Zero termico oltre i 3000 metri e punte di 26 gradi in pianura.

Tendenza nel lungo termine

La settimana inizierà con tempo stabile. Tuttavia nei giorni a seguire nuove correnti instabili provenienti dal centro Europa porteranno della nuova instabilità con annesso calo termico. Continua la primavera molto dinamica e piovosa sul vicentino.