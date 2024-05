Maiorca: crollo di una terrazza in un ristorante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alla Playa de Palma, località turistica nell’isola di Palma di Maiorca, in uno dei locali fra i più noti della costa, il Medusa Beach Club, in calle Cartago è crollata la terrazza travolgendo i clienti e i lavoratori che affollavano le sale e la terrazza all’ora di massima affluenza. Almeno 4 le vittime e 27 i feriti, dei quali quattro in gravi condizioni, secondo il bilancio ancora non definitivo dei servizi di emergenza. Al momento non risultano italiani fra le persone coinvolte nel crollo.

Le squadre di emergenza con i vigili del fuoco e numerose ambulanze sono arrivate sul posto dopo le telefonate di allarme arrivate a polizia e guardia civile, che hanno recintato l’area del crollo. Il Medusa Beach Club è su due livelli, il piano terra e una terrazza al primo piano, che secondo le prime informazioni avrebbe ceduto, per motivi da accertare, facendo sprofondare il locale. Secondo le testimonianze di abitanti nella zona il crollo sarebbe stato preceduto da un rumore sordo. Il sindaco di Palma, Jaime Martinez, e il vicesindaco Javier Bonet si sono recati sul posto con la polizia per coadiuvare i soccorsi e accertare le cause della tragedia. Dichiarati tre giorni di lutto nel Comune.

“Al 90% non ci sono altre persone sotto le macerie”, hanno detto all’agenzia Ansa i servizi di soccorso. Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato il cedimento della struttura e sulle quali il tribunale di Palma de Mallorca ha aperto un’inchiesta.