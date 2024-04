Previsioni 30 aprile – 2 maggio: nuovo peggioramento in vista da metà settimana

Situazione generale

Un promontorio di alta pressione sull’Italia ci sta regalando delle belle giornate di sole dal clima mite. Sarà però solamente una breve parentesi, perchè già da metà settimana una saccatura Atlantica porterà nuove precipitazioni sul vicentino e un generale calo delle temperature.

Martedì 30 aprile

La mattina cielo sereno su tutta la provincia con qualche velatura di passaggio. Nella seconda parte della giornata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa in arrivo da sud, prime avvisaglie della nuova perturbazione in arrivo. Temperature massime in ulteriore lieve aumento con punte di 25/26 gradi.

Mercoledì 1 maggio

Inizialmente cielo coperto senza fenomeni. Dalla tarda mattinata si vedranno le prime deboli piogge ad iniziare dal basso vicentino, in rapida estensione a tutta la provincia. Fenomeni che saranno sparsi e intermittenti. Sono attesi generalmente 15/25 mm di pioggia sulle prealpi e 5/15 in pianura. Temperature in sensibile calo nei valori massimi.

Giovedì 2 maggio

Altra giornata molto instabile, a tratti perturbata. I fenomeni più diffusi li ritroveremo sulle alte pianura e in montagna. La neve tornerà a cadere sulle cime più alte al di sopra dei 1800-2000 metri di quota. Estremi termici in pianura tra 10 e 16 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Per il fine settimana l’evoluzione rimane molto incerta al momento. Molti minimi depressionari si muoveranno tra Europa centrale e Mediterraneo. Per il tempo del vicentino saremo più precisi nel prossimo aggiornamento meteo.