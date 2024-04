Accordo Comune-Questura per passaporti più veloci: in viale Mazzini arrivano i volontari civici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Passaporti più veloci in Questura a Vicenza grazie al patto sigliato dal questore Dario Sallustio e il sindaco Giacomo Possamai che porterà in viale Mazzini dieci volontari civici in supporto all’Ufficio Passaporti.

Il fine del protocollo, firmata sabato 27 aprile, è aumentare i livelli di produttività dell’ufficio, impiegando in modo più funzionale il personale della Polizia di Stato e favorendo i contatti con l’utenza. Per questo collaboreranno gratuitamente con l’ufficio passaporti alcuni volontari civici iscritti nell’apposito albo del Comune di Vicenza.

Quello della difficoltà ad emettere e rinnovare i passaporti è, come si sa, un problema che persiste ormai da diverso tempo e che non riguarda solo la Questura berica, ma tutta Italia.

“Negli ultimi mesi – spiega Possamai – molti cittadini ci hanno chiesto se il Comune potesse in qualche modo intervenire in questa questione, nonostante questa sia di fatto fuori dal suo controllo. Oggi, coinvolgendo fino a dieci volontari, diamo il nostro contributo per aiutare a sbloccare la situazione e assistere il personale della polizia di Stato. La Questura di Vicenza ha fatto di recente degli sforzi importanti, arrivando ad emettere 200 passaporti al giorno, e con questo ulteriore accordo col Comune, ci auguriamo di andare verso una soluzione del problema”.