Previsioni 30 giugno – 2 luglio: calo termico e qualche temporale di forte intensità

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Situazione generale

Alcuni comuni del vicentino in questi giorni hanno superato la soglia dei 38 gradi come : Vicenza, Bressanvido, Lonigo, Isola Vicentina. Spiccano poi i 39.9° di Barbarano. Questa lunga e forte ondata di calore sta però per cedere sotto la spinta di correnti più fresche dal nord Atlantico in arrivo mercoledì sera che non porteranno solo una calo termico ma anche qualche forte cella temporalesca.

Martedì 30 giugno

Giornata stabile e soleggiata sul vicentino. Anche in montagna ci saranno poche nubi, non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura generalmente compresi tra 22 e 38 gradi. Zero termico a 4300 metri di quota.

Mercoledì 1 luglio

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso sulla nostra provincia. Dal primo pomeriggio nubi in aumento in montagna con i primi rovesci e temporali che nel tardo pomeriggio si riverseranno a carattere sparso anche in pianura. Localmente le celle temporalesche risulteranno forti con grandinate anche di medio e grandi dimensioni. I fenomeni non saranno omogenei, non tutte le zone del vicentino saranno coinvolte dalla pioggia. In serata rapido miglioramento ad iniziare da nord ovest con ampie schiarite e correnti fresche settentrionali. Temperature in calo dalla seconda parte della giornata.

Giovedì 2 luglio

Giornata limpida con alternanza di nubi e schiarite. Dopo il passaggio temporalesco di mercoledì finalmente respireremo tutt’altra aria. Le correnti fresche nord atlantiche avranno il merito di spazzare via l’afa e le temperature tropicali degli ultimi giorni. Di notte si scenderà sotto i 20 gradi e le massime si attesteranno tra i 29 e 31 gradi con valori quindi vicini alle medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Dopo il repentino calo termico, nel fine settimana le temperature torneranno a salire gradualmente, ma con valori più bassi rispetto gli ultimi giorni. Infatti le massime in pianura saranno comprese tra 32 e 35 gradi.

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