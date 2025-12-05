Previsioni 5-8 dicembre: si apre un periodo mite e stabile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Nella scorsa notte un debole peggioramento ha interessato il vicentino. Sono caduti pochi mm di pioggia, le zone più interessate quelle del nord ovest della provincia, con 2/5 millimetri. In montagna la neve è caduta oltre i 1200-1300 metri, fino a 5cm di accumulo a 2000 metri. Il tempo sta migliorando, si apre un periodo stabile sul nostro territorio per il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Venerdì 5 dicembre

Mattinata grigia sul vicentino determinata da nubi per lo più basse. Nel corso della giornata le schiarite si affacceranno a partire dal Bassanese, in estensione nel pomeriggio/sera a tutta la pianura. Tranne per il basso vicentino dove insisteranno dei banchi di nebbia dopo il tramonto. Temperature stazionarie con valori oltre le medie del periodo.

Sabato 6 dicembre

Sará una bella giornata di sole su tutta la provincia, ad eccezion fatta per le zone più meridionali della pianura dove nel primo mattino e in serata si formeranno densi banchi di nebbia. In quota Temperature in aumento con zero termico posizionato a 2000 metri circa, mentre in pianura vedremo una flessione dei valori minimi dati dal cielo sereno durante la notte.

Domenica 7 dicembre

Altra bella giornata di sole su tutta la provincia. Qualche innocua velatura offuscherà il sole nel pomeriggio. Temperature stazionarie in pianura con estremi termici tra 0 e 12 gradi.

Lunedì 8 dicembre

Non ci saranno variazioni rispetto i giorni precedenti. Il cielo si presenterà da sereno a poco nuvoloso. Un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale porterà correnti molto calde per il periodo in quota. Lo zero termico è previsto a circa 3000 metri. In pianura invece non si avvertiranno cambiamenti di temperatura per via dell’inversione termica.

Tendenza nel lungo termine

Almeno fino al 11 dicembre non si vedono possibili cambiamenti del tempo. A dominare la scena sarà ancora l’alta pressione, che però potrebbe portare ad un aumento della nebbia in pianura. Temperature ben oltre le medie stagionali.

