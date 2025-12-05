Coppa Italia, la Lazio vince contro il Milan. Derby Emiliano, passa il Bologna

Nella ripresa il Milan prova ad aggredire la metà campo avversaria in avvio di ripresa e spaventa la Lazio al 51’ con il colpo di testa di Loftus-Cheek, innescato da un cross perfetto di Estupiñán. Il Diavolo prova poi uno schema su calcio d’angolo al 60’, portando al tiro Saelemaekers: Mandas non si fa però sorprendere. Zaccagni trova il colpo vincente all’80’ e porta i biancocelesti sull’1-0: sul corner di Tavares, la difesa milanista si dimentica completamente del capitano biancoceleste, la cui incornata non lascia scampo a Maignan. Il portiere francese si deve poi superare all’85’ per vietare il raddoppio a Noslin, mentre Mandas nega il pareggio a Pulisic al 91’.

Il commento di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sportmediaset: “Era una partita bloccata, abbiamo avuto qualche occasione, non abbiamo fatto gol e poi abbiamo preso gol da angolo dove potevamo difendere meglio. Chi vince ha sempre ragione. La squadra ha fatto una buona partita, Jashari che rientrava ha giocato bene, anche Ricci, dispiace uscire dalla Coppa Italia, volevamo arrivare fino in fondo ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita“. Alla domanda se il match è stato un passo indietro nel percorso di crescita? Allegri risponde: “Non è un passo indietro, dobbiamo essere arrabbiati perché c’è dispiace e perché era un obiettivo ma dobbiamo riprendere il cammino perché c’è Torino e Sassuolo e poi la Supercoppa”.