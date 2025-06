Previsioni 6-8 giugno: weekend soleggiato con temperature in aumento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Negli ultimi giorni sul vicentino il cielo è stato spesso nuvoloso. Si è vista anche qualche cella temporalesca tra mercoledì e giovedì. La pressione atmosferica però è in graduale aumento. Le nubi nel weekend lasceranno posto al sole. Grazie ad un maggiore soleggiamento le temperature torneranno a salire oltre le medie del periodo.

Venerdì 6 giugno

La mattina nubi presenti su medio e alto vicentino, mentre nelle zone meridionali il cielo si presenterà sereno. Ampie schiarite nel pomeriggio su gran parte della pianura, mentre lungo la fascia Prealpina non si escludono locali piovaschi. Temperature in lieve aumento con massime in pianura comprese tra 28 e 30 gradi.

Sabato 7 giugno

Mattinata serena su tutto il territorio. Nel pomeriggio poche nubi sui monti con bassa probabilità di locali rovesci. La sera ampi rasserenamenti ovunque. Caldo afoso in aumento con zero termico a 4000 metri. Gli estremi termici in pianura saranno compresi tra 17 e 31 gradi.

Domenica 8 giugno

Altra giornata dove il sole non mancherà su buona parte della provincia. Solo in montagna nelle ore pomeridiane ci saranno modesti annuvolamenti sui pendii meridionali affacciati alla pianura. Temperature senza variazioni di rilievo con valori oltre le medie del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Lunedì delle infiltrazioni di aria più fresca e secca dai quadranti settentrionali avranno il merito di fare abbassare le temperature di 2/3 gradi ma soprattutto di abbassare il tasso di umidità nell’aria. Da metà settimana poi inizierà una nuova ondata di calore di origine Africana.

