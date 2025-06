Esce di strada e si schianta contro un palo, poi l’auto cappotta: miracolato un automobilista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Può dirsi miracolata l’automobilista che ieri sera a Vicenza è uscita di strada in zona Albera a Vicenza: un incidente tanto spettacolare quanto pericoloso per le conseguenze che potrebbe aver avuto sulle persone coinvolte.

I soccorsi sono scattati in via Divisione Folgore intorno alle 22.30 di giovedì 5 giugno: l’auto, una Fiat Punto, è uscita di strada autonomamente e, dopo aver divelto il palo del rilevatore di velocità a bordo strada, si è capovolta.

Fortunatamente la guidatrice, una giovane donna, non è rimasta ferita nell’impatto. Il personale della prima partenza della centrale dei vigili del fuoco, partita dalla vicina caserma di via Farini, ha messo in sicurezza l’auto. Presente anche la polizia locale per garantire la sicurezza delle operazioni e per i rilievi. L’intervento è terminato circa alle 23.

