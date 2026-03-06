Previsioni 6-8 marzo: bel tempo e clima mite

Situazione generale

Continua la fase stabile sul Vicentino. Rispetto alle ultime due settimane il cielo sarà più sgombro dalle nubi. Anche le nebbie saranno meno presenti, lasciando spazio al sole e alle temperature diurne gradevoli.

Venerdì 6 marzo

La mattina foschie o nebbie a banchi sul basso Vicentino. In rapido dissolvimento con il levarsi del sole. Nel pomeriggio soleggiato ovunque, tranne sulle Prealpi dove avremo qualche addensamento nuvoloso. Temperature massime in lieve aumento.

Sabato 7 marzo

La giornata inizierà con cielo sereno ovunque. Da segnalare solo qualche nube bassa a ridosso dei rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie con massime in pianura fino a 16-17 gradi.

Domenica 8 marzo

Giornata molto simile alle precedenti, caratterizzata da nubi basse addossate sui versanti meridionali delle Prealpi. Mentre in pianura splenderà il sole con temperature oltre le medie stagionali. Lo zero termico sarà leggermente in calo, verso i 2000 metri di quota.

Tendenza nel lungo termine

Almeno fino al 12 marzo non sono previste precipitazioni sulla nostra provincia. Continua quindi la fase stabile dettata dall’anticiclone, con temperature ben oltre le medie del periodo.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.