Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme bomba al palazzo di Giustizia di Milano dove sono intervenuti Polizia e vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni una serie di telefonate, pare con voce straniera, annunciava la presenza di un ordigno. Sono in corso le verifiche: davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l’evacuazione di alcune parti del tribunale. Da quanto si è saputo, le telefonate sono arrivate nel giro di mezz’ora in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza.

Il procuratore Marcello Viola, la procuratrice generale Francesca Nanni, il presidente del Tribunale Fabio Roia e quello della Corte d’appello Giuseppe Ondei hanno disposto subito l’evacuazione dei sette piani del palazzo per consentire le operazioni di bonifica da parte delle forze dell’ordine. Tutte le persone presenti all’interno, centinaia, devono uscire dal palazzo di giustizia. Sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese. Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone vengono invitate ad allontanarsi in attesa di tutte le verifiche delle forze dell’ordine.