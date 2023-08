Previsioni 9-11 agosto: tempo stabile e temperature in progressiva ripresa

Evoluzione generale

Tempo in prevalenza stabile per effetto dell’aumento della pressione dovuto al promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo occidentale. Temperature in graduale progressiva ripresa fino a valori prossimi o un po’ superiori alla norma.

Il tempo oggi

Martedì 8 agosto

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo poco nuvoloso per velature e per qualche cumulo pomeridiano specie in montagna. Temperature diurne stazionarie o in leggero aumento rispetto a lunedì. Venti in quota deboli/moderati occidentali; altrove variabili con brezze sulla costa, nelle valli e sulle zone pedemontane.

Tempo previsto

Mercoledì 9 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte e per cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: in prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche rovescio od occasionale temporale al pomeriggio in montagna.

Temperature: in aumento.

Venti: in quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza sulle zone costiere, vallive e pedemontane.

Mare: da poco mosso a quasi calmo.



Giovedì 10 agosto

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti annuvolamenti pomeridiani in montagna.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: tendenti al rialzo, più significativo in montagna.

Venti: in alta montagna moderati nord-occidentali; nelle restanti zone variabili, a regime di brezza nelle valli, sulla fascia costiera e sulle zone pedemontane.

Mare: in prevalenza poco mosso.



Tendenza

Venerdì 11 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Temperature in ulteriore aumento soprattutto nei valori minimi.

Sabato 12 agosto

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani sulle zone montane. Temperature minime in lieve calo, massime in ulteriore leggero aumento, soprattutto in pianura.



Previsioni a cura di Arpav