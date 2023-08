Scontro auto moto davanti alla chiesa di Longa: elisoccorso per il trasporto del ferito

Avrebbe trascorso la nottata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza il motociclista quarantenne trasportato in codice rosso nella prima serata di ieri con l’ausilio di un’eliambulanza del Suem 118, inviata a Longa di Schiavon dopo la collisione tra un’auto e una motocicletta, pilotata dall’uomo rimasto gravemente ferito.

L’allarme con richiesta di soccorso urgente era stato dato ieri alle 19.30 da chi ha assistito allo scontro, con ad avere la peggio il motociclista sbalzato sull’asfalto lungo la Sp248. L’incidente stradale si è verificato proprio di fronte alla locale chiesa parrocchiale di San Giovanni, che sorge nella frazione di Longa.

A decidere il trasporto via cielo dell’uomo in gravi condizioni è stato il personale di pronto intervento sanitario giunto dall’ospedale di Bassano. I traumi da impatto su tutto il corpo e anche la possibilità di lesioni a livello cranico avrebbero consigliato il trasferimento celere verso il polo specializzato nelle cure sui politraumatismi. Non sono per ora note generalità e provenienza del centauro né la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente, non ancora disponibili all’indomani del grave incidente.

