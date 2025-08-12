Previsioni meteo 12-14 agosto, caldo torrido diurno in vista del Ferragosto

Evoluzione generale

Una massa d’aria calda e generalmente stabile si spinge a nord fino a coinvolgere gran parte d’Europa, compreso il Veneto ove le temperature sono sopra la norma e abbondano gli spazi di sereno, salvo a tratti qualche nube in più nelle ore pomeridiane in montagna.

Martedì 12 agosto

In Veneto il cielo è sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento cumuliforme dal pomeriggio in montagna. Precipitazioni presenti sulle zone montane con possibili locali fenomeni da metà giornata, modesti salvo occasionali rovesci o temporali. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime senza notevoli variazioni, a parte qualche lieve aumento in montagna.

Mercoledì 13 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo alcuni addensamenti sulle zone montane soprattutto a partire dalle ore centrali. Solo qualche locale fenomeno piovoso modesto nelle previsioni, salvo occasionali rovesci o temporali, possibile specie da metà giornata sulle zone montane. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento soprattutto in pianura e nelle valli.

Giovedì 14 agosto

Cielo poco nuvoloso in pianura e da poco a parzialmente nuvoloso in montagna, ove specie di pomeriggio è possibile qualche locale precipitazione; per le temperature, contenute variazioni di carattere locale tra cui lievi aumenti su bassa pianura e costa.

Previsioni a cura di Arpav Veneto