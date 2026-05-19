Previsioni 19-21 maggio: poca instabilità e temperature in aumento

Situazione generale

È stato un lunedì sera temporalesco sul Vicentino, con accumuli pluviometrici che hanno superato anche i 20 millimetri di pioggia in alcune località e qualche grandinata di piccole dimensioni. L’instabilità degli ultimi giorni è in diminuzione. L’afflusso di aria fresca settentrionale terminerà a metà settimana, quando inizierà la spinta dell’anticiclone sub-tropicale verso il nord Italia.

Martedì 19 maggio

La mattinata inizierà con cielo sereno in tutta la provincia. Nelle ore centrali della giornata ci sarà un rapido sviluppo cumuliforme sulla fascia prealpina, che potrebbe formare qualche locale rovescio o temporale. In serata non si esclude che le precipitazioni scendano verso le pedemontane. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 9 e 22 gradi.

Mercoledì 20 maggio

Come nei giorni precedenti, la giornata sul Vicentino inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso. L’instabilità pomeridiana, poi, tornerà a farsi vedere lungo i rilievi con possibili sconfinamenti sulle alte pianure. Altrove cielo variabile o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento con valori nelle medie del periodo.

Giovedì 21 maggio

Dal nord Africa inizierà la spinta dell’anticiclone sub-tropicale verso il nostro territorio. Oltre il tempo stabile sul Vicentino, sarà sensibile l’aumento termico. Le temperature massime raggiungeranno i 26/27 gradi e lo zero termico si porterà a quota 3200 metri.

Tendenza nel lungo termine

Il campo di alta pressione andrà rafforzandosi in tutta l’Europa centro meridionale. Le correnti calde dal nord Africa continueranno la loro spinta verso l’Italia per parecchi giorni. Sul Vicentino, nel fine settimana, sono attesi i primi 30 gradi della stagione.

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