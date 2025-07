Previsioni meteo 15-17 luglio, nuova perturbazione in transito domani sul Veneto

Evoluzione generale

Un’area anticiclonica interessa il Mediterraneo centro-occidentale, mentre sull’Europa settentrionale insistono passaggi di diversi impulsi perturbati. Sul Veneto prevarranno condizioni di tempo in prevalenza stabile martedì, mentre tra mercoledì e prime ore di giovedì sarà interessato da infiltrazioni di aria fredda in quota che determineranno un po’di variabilità/instabilità, specie in montagna.

Martedì 15 luglio

Inizialmente sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, con temperatura a tornare sui 30° nei valori massimi, dal tardo pomeriggio sviluppo di annuvolamenti cumuliformi su zone montane, pedemontane e localmente sulla pianura interna, associati a possibili locali rovesci o temporali. Le temperature massime comunque si prevedono in lieve aumento.

Mercoledì 16 luglio

Iniziali schiarite alternate a crescenti annuvolamenti con possibili precipitazioni: al mattino qualche isolato fenomeno, poi dalle ore centrali a partire dalle montane e pedemontane aumenterà la probabilità di precipitazioni sparse fino a medio-alta (50-75%), a prevalente carattere di rovescio o temporale. Verso sera possibili locali rovesci o temporali anche sulle zone interne della pianura. Non si escludono locali fenomeni intensi con minime stazionarie o in locale variazione, massime in diminuzione.



Giovedì 17 luglio

Possibile residua nuvolosità al mattino, seguita da un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per locali annuvolamenti in montagna. Con concluse nelle ore precedenti le precipitazioni piovose, generalmente assenti nella giornata di giovedì. Temperature minime in calo, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in montagna.

