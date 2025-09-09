Previsioni meteo 9-11 settembre, si entra nella “coda” dell’estate e il tempo peggiora

Situazione generale

Dopo un periodo stabile sul Vicentino con clima gradevole e temperature fino a 28-29 gradi, il tempo tende gradualmente a peggiorare. Prima con fenomeni per lo più deboli e intermittenti, poi con un fronte perturbato più deciso che porterà precipitazioni diffuse e persistenti.

Martedì 9 settembre

Già dal primo mattino il cielo si presenterà molto nuvoloso. Non si esclude qualche debole pioggia sull’Altovicentino. Nella seconda parte della giornata l’instabilità sarà in aumento. Locali piogge anche a carattere di rovescio potranno bagnare buona parte della provincia. La sera attenuazione dei fenomeni. Temperature in lieve calo con valori massimi in pianura non oltre i 24 gradi.

Mercoledì 10 settembre

Mattinata perturbata su tutta la provincia. Una perturbazione in arrivo dalla Francia porterà sul nostro territorio piogge persistenti di moderata o forte intensità. Da metà pomeriggio a partire dai settori meridionali i fenomeni andranno gradualmente attenuandosi con le prima schiarite che giungeranno in serata. A fine evento sono attesi generalmente 20-40 mm di pioggia con punte superiori ai 50 mm. Temperature in ulteriore lieve calo, estremi termici in pianura tra 14 e 22 gradi.

Giovedì 11 settembre

Tempo in deciso miglioramento. Il cielo nella mattinata si presenterà poco nuvoloso con maggiori addensamenti lungo la fascia prealpina. Nella seconda parte della giornata non è da escludersi locali piovaschi a ridosso dei rilievi. Temperature in lenta ripresa nei valori massimi.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana la pressione atmosferica non sarà propizia per un tempo pienamente stabile e soleggiato. Il “corridoio ” di correnti umide favorirà la formazione di locali rovesci pomeridiani, più probabili lungo le pedemontane. Tuttavia le temperature saranno in lieve aumento, con valori tipici per il periodo.

