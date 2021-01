Previsioni meteo 26-28/01, tempo stabile e clima invernale senza sussulti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dalla penisola Iberica un vasto campo di alta pressione si muoverà verso il Mediterraneo centrale, questo determinerà qualche giorno stabile sul nostro territorio. Tuttavia avremo ancora correnti di aria fredda da nord che manterranno basse le temperature.

MARTEDI 26 GENNAIO

Sul Vicentino la giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso e forti gelate su tutto il territorio. Dal pomeriggio saranno in transito delle velature in arrivo da ovest che andranno offuscare il sole. Temperature in calo, estremi in pianura tra -3 e+5°.

MERCOLEDI 27 GENNAIO

Per tutta la giornata ci saranno passaggi di nubi alte e sottili che si alterneranno a momenti più soleggiati. Temperature stazionarie, gelo nelle ore più fredde della giornata a tutte le quote.

GIOVEDI’ 28 GENNAIO

Continua il tempo stabile con cielo variabile per la presenza di velature. In montagna avremo un lieve rialzo termico, mentre nelle vallate e in pianura non ci saranno variazioni sulle temperature. Clima pienamente invernale.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Copertura nuvolosa in aumento nella seconda parte di venerdì. Tra sabato e domenica sarà possibile un rapido passaggio perturbato da ovest con pioggia in pianura e neve in montagna. Le temperature saranno in aumento a partire da venerdì.