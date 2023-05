Previsioni meteo 16-15/05, tempo instabile con pioggia battente a tratti e poi schiarite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un vortice di bassa pressione posizionato sul centro Italia porta un ulteriore quanto deciso peggioramento del tempo su tutto il Veneto. Dopo questo primo passaggio perturbato sul Vicentino, il tempo rimarrà ancora fresco ed instabile con cielo spesso nuvoloso intervallate da temporanee schiarite.

MARTEDI 16 MAGGIO

Cielo inizialmente coperto con pioviggini sparse. Da metà mattina un fronte di forti rovesci in arrivo dall’alto Adriatico andrà “impattare” sul nostro arco prealpino, piogge battenti che insisteranno per qualche ora. Dal primo pomeriggio cessazione dei fenomeni a partire da sud. Fino a sera non sono previste altre precipitazioni di rilievo. Sono attesi 10-15 mm di pioggia sul basso Vicentino e 15-20 sull’alto Vicentino. Neve sulle cime più alte oltre i 2.000 metri di quota. Temperature massime in calo e non oltre i 16 gradi.

MERCOLEDI 17 MAGGIO

La mattina cielo nuvoloso su tutta la provincia con possibili sporadiche pioviggini. A metà giornata avremo delle parziali schiarite con qualche “occhiata” di sole. Non si escludono locali rovesci sui monti durante il pomeriggio. Ampie schiarite la sera. Temperature in lieve aumento.

GIOVEDI 18 MAGGIO

Giornata variabile con ampi spazi soleggiati in pianura. Non sono attesi fenomeni di rilievo. Le temperature saranno in salita soprattutto nei valori massimi. Estremi termici in pianura tra 12 e 20 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra venerdì e domenica una vasta depressione centrata sul Mediterraneo centro-occidentale andrà ancora ad influenzare il tempo sul vicentino. Il posizionamento di questo vortice non è ancora ben prevedibile e sarà importante per capire l’evolversi della situazione sul nostro territorio. Ci sentiamo di dire che saranno ancora giornate instabili ma con temperature più gradevoli rispetto gli ultimi giorni.