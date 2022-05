Previsioni meteo 31 maggio – 2 giugno. Nuova impennata delle temperature

Situazione generale

La depressione sul centro Europa che ha spinto correnti fredde ed instabili negli ultimi giorni sul nord Italia, tende a risalire di latitudine verso la penisola Scandinava, lasciando spazio ad una nuova rimonta alto-pressoria sul Mediterraneo centrale fino sulle regioni d’oltralpe causando un notevole rialzo termico.

Martedì 31 maggio

Inizialmente cielo per lo più nuvoloso sul vicentino centro-meridionale, ma con nubi in rapido diradamento da metà mattinata e schiarite sempre più ampie. Verso sera ci sarà un passaggio nuvoloso in transito sulla fascia prealpina ma il rischio di precipitazioni sarà molto basso. Temperature in lieve aumento. Estremi termici in pianura tra 14 e 26°C

Mercoledì 1 giugno

Nel primo giorno d’estate del calendario meteorologico, il cielo si presenterà sereno la mattina su tutta la provincia. Nella seconda parte della giornata si formeranno delle nubi lungo i monti ma non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature in sensibile rialzo con punte massime di 28-30°C.

Giovedì 2 Giugno

Tempo stabile e soleggiato sul vicentino. Clima afoso per l’aumentare del tasso d’umidità nell’aria. La spinta africana si farà sentire con la colonnina del mercurio che in alcuni casi supererà la soglia dei 30°C

Tendenza nel lungo termine

Tra venerdì e sabato raggiungeremo il picco massimo di questa ondata calda fuori stagione con punte di 32°C in pianura e zero termico oltre i 4000m. Tra domenica e lunedì potrebbero esserci i primi temporali sulle nostre montagne.