Frase “infelice” contro bimbo tifoso, Sara Pinna si scusa ma i problemi della trasmissione di Tva sono (anche) altri

“Verrete tutti qui a cercare lavoro qua”. Lei, Sara Pinna, produttore esecutivo e conduttrice (non giornalista) della trasmissione sportiva di Tva Vicenza “Diretta Biancorossa” l’ha definita una “frase infelice” e si è poi scusata. E dopo un giorno di polemiche finalmente anche l’emittente televisiva vicentina si è risvegliata dal letargo, pubblicando le scuse ma comunicando anche, dopo un confronto interno, di confermare la fiducia nella sua conduttrice che, va detto, di calcio se ne intende.

I fatti son noti e son saliti agli onori di tutte le testate nazionali. Subito dopo la partita che lo scorso 20 maggio ha decretato la retrocessione del Vicenza per mano del Cosenza, durante il collegamento dallo stadio Marulla del capoluogo calabrese all’inviato della tv locale berica Andrea Ceroni si è avvicinato un tifoso del Cosenza (la squadra dei “lupi”) con in braccio il figlio. I due esprimono subito la gioia per la vittoria (2-0) e il bambino, su suggerimento del papà, esclama: “Lupi si nasce”, riferendosi all’animale simbolo della squadra rossoblu. A quel punto dallo studio, Sara Pinna risponde: «E gatti (simbolo di Vicenza, n.d.r.) si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro”. Un commento a cui Ceroni risponde con un “Non male Sara” (spiegando poi di non aver sentito la seconda parte del commento della conduttrice).

La frase antimeridionale non arriva in una settimana qualsiasi, ma in quella caratterizzata dal vergognoso (per tutti i vicentini) video di un giovane ultras biancorosso che ai calabresi urla offese di ogni tipo durante la gara di andata in terra veneta, pigliandosi per questo un Daspo di cinque anni.

La lettera del padre del bambino

Della “battuta infelice” di Sara Pinna all’inizio non si è accorto quasi nessuno. Fino a quando Michele Vetere, il papà del piccolo Domenico, ha scritto una lettera alla conduttrice di Tva, pubblicata una settimana dopo dal movimento meridionalista “24 agosto” del giornalista Pino Aprile. Un testo che è una lezione di stile e dignità, nella quale, fra le altre cose Vetere ricorda alla Pinna che con la sua risposta «Lei ha dimostrato di essere anzitutto poco sportiva oltre che ignorante e con non pochi pregiudizi. Prima di parlare è necessario pensare bene a cosa si dice perché lei non sa cara Sara Pinna, che Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e che certamente con non poca fatica dimostrano quotidianamente di voler contribuire per migliorarla e supportarla nel pieno delle proprie possibilità». E che«qualora nella propria terra mancasse lavoro non ci sarebbe comunque da vergognarsi a cercarlo altrove». La lettera si conclude con un invito a visitare la Calabria «così che possa anche lei capire che terra meravigliosa è e quanta bella gente la abita, noi a differenza Sua, detestiamo i pregiudizi e il razzismo proprio non ci appartiene. Nascere lupi vuol dire amare i colori della propria squadra e supportarla in tutto e per tutto. Nessuno invece nasce ignorante, alcuni ahimè decidono di diventarlo. Vorrei ricredermi e sperare che non sia il suo caso. Il papà di Domenico».