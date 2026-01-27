22enne vicentino muore a Sasso Marconi dopo lo schianto su un trasporto eccezionale

Un giovane vicentino di 22 anni è morto questa mattina, 27 gennaio, prima dell’alba in autostrada A1 a Sasso Marconi (Bologna) in un drammatico incidente stradale.

Intorno alle 6:20 all’altezza del chilometro 204 la sua auto ha urtato un trasporto eccezionale ed è stata a sua volta travolta da un’altra auto.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’auto del giovane – Mario Zhu, di origini cinesi e residente a Noventa Vicentina – avrebbe urtato la motrice del tir mentre quest’ultimo stava rientrando in strada dopo aver fatto una sosta in una piazzola.

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, la polizia stradale e i mezzi di soccorso. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto subito dopo l’impatto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra auto. Il conducente ha riportato lesioni di media gravità e per questo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna.

