Furto dal fratello di Joe Formaggio: “Hanno sbagliato famiglia, siamo armati”

Una dichiarazione forte, quasi una sfida, quella di Joe Formaggio dopo il tentato furto subito in casa del fratello dell’esponente FdI, ad Albettone. “Hanno sbagliato famiglia, siamo armati, gliela faremo vedere”, ha dichiarato l’ex sindaco e attuale consigliere regionale, mostrando tutto il suo sdegno per l’accaduto. La vicenda, infatti, ha toccato da vicino i suoi affetti, con la sorella che è stata minacciata con un cacciavite dai malviventi.