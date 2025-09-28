Furto dal fratello di Joe Formaggio: “Hanno sbagliato famiglia, siamo armati”

I fatti risalgono a oggi, domenica 28 settembre, intorno alle 12:50. Quattro persone con il volto coperto stavano compiendo un furto nell’abitazione del fratello del politico, quando sono state sorprese dalla sorella di Formaggio. La donna, insospettita da un’auto parcheggiata in modo strano, si è avvicinata per controllare e si è trovata faccia a faccia con i ladri.
Durante il confronto, la donna è stata minacciata con un cacciavite, spingendo i malviventi a darsi alla fuga. L’ex sindaco, informato immediatamente dell’accaduto, si è lanciato all’inseguimento dei fuggitivi, ma senza riuscire a raggiungerli.
Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a fuggire con circa 500 euro in contanti e diversi oggetti di valore. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere elementi utili alle indagini, visionando filmati di sicurezza e raccogliendo testimonianze. Dalle ripresenta di videosorveglianza della casa di fronte, diffuse dall ‘esponente di Fratelli d’Italia, la banda era composta da cinque persone: quattro sono entrate in azione, una, forse una donna, è rimasta a fare da palo in strada. La dinamica esatta del furto e l’identità dei responsabili rimangono ancora sconosciute.
