Motociclista thienese muore in un incidente sulla strada Feltrina. Grave la passeggera

Un motociclista 28 enne di Thiene è morto oggi pomeriggio, 28 settembre, a Pederobba (Treviso) in un drammatico incidente lungo la strada Feltrina. Gravemente ferita la passeggera che era con lui e che è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

L’incidente è avvenuto all’altezza di un cementificio. Illesa la donna al volante dell’auto coinvolta nello schianto. All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Montebelluna ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e i mezzi, prestando soccorso alle persone coinvolte. Sul posto presente il personale sanitario del Suem 118 e i carabinieri di Cornuda per i rilievi e la gestione della viabilità.

