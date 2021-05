Scontro a più veicoli sulla Valdastico Sud. In tre finiscono al pronto soccorso

Un tratto di autostrada della “Valdastico Sud” è rimasto chiuso al traffico ieri sera intorno alle 22, a causa di una carambola a tre auto che ha determinato un bilancio di tre feriti oltre ai danni ai mezzi coinvolti.

I vigli del fuoco di Lonigo sono stati chiamati in causa tra i caselli di Agugliaro e Albettone, principalmente per garantire la messa in sicurezza dell’area dopo lo scontro multiplo, e recuperare le vetture incidentate.

Delle persone malconce uscite dagli abitacoli delle rispettive auto si sono gli operatori del Suem 118 che si sono precipitati nel Bassovicentino a distanza di una manciata di minuti dall’allarme scattato ieri sera in prossimità dell’orario di coprifuoco. Nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita, ma si attende un aggiornamento nel corso della mattinata di sabato.

Come reso noto dalla centrale operativa del 115, è stato necessario chiudere per quasi due ore il tratto autostradale per le operazioni di ripristino. Sul posto erano giunti subito dopo la chiamata d’emergenza anche una pattuglia della polstrada, il personale ausiliario di Società Autostrade e il soccorso stradale.