Trattore si ribalta: agricoltore rimane incastrato

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Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di Domenica 21 Giugno a Barbarano Mossano nei pressi di Via Capitello, a seguito del ribaltamento di un trattore finito a margine della pista ciclabile.

Il conducente del mezzo agricolo è rimasto con un piede incastrato sotto il trattore. Nonostante l’incidente, l’uomo è rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi del soccorso.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo, che ha provveduto a immobilizzare l’infortunato con appositi presidi sanitari e a liberarlo utilizzando specifiche attrezzature da soccorso. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo agricolo e dell’area interessata dall’intervento.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Barbarano Mossano per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.