Fumo dal cassone che contiene rifiuti di un’azienda. Pompieri attivi per la bonifica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un intervento d’urgenza anche per la squadra di pompieri attiva nel Bassovicentino nel corso del week end, con una richiesta di supporto giunta da un’azienda di lavorazione di marmi con sede operativa a Campiglia dei Berici, a un meno due due chilometri dal centro del paese.

Nel deposito esterno a cielo aperto, infatti, una sottile colonna di fumo è stata notato a metà pomeriggio di sabato, richiedendo per precauzione la presenza degli operatori del 115, giunti in pochi minuti dal distaccamento di Lonigo.

Una volta giunti sul posto indicato tra via Carazza e via Donanzola, qualche minuto dopo le 16 di ieri, i vigili del fuoco sono stati subito indirizzati verso una cassone per la raccolta dei rifiuti di scarto dell’azienda locale “Arte Marmi”, luogo isolato da dove inspiegabilmente si era originato il focolaio.

I pompieri vicentini arrivati dalla base decentrata di Lonigo con due automezzi antincendio e in tutto cinque operatori hanno subito spento il fuoco proveniente contenitore, che fortunatamente raccoglieva rifiuti atossici nè di natura in ogni caso non pericolosa. Dopo lo spegnimento del rogo circoscritto gli operatori si sono dedicati alla bonifica del materiale, cercando attraverso i rilievi la possibile causa della combustione improvvisa, al momento ignote.