Donna investita da un trattore in retromarcia guidato dal figlio

E’ stata trasportata con l’elicottero all’ospedale di Vicenza la donna investita questa mattina da un trattore a Noventa Vicentina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 di oggi, 21 febbraio, ai confini con il comune padovano di Lozzo Atestino: ad investire la 54enne è stato il figlio durante una manovra in retromarcia. La richiesta di soccorso, raccolta dalla centrale operativa del Suem 118 di Padova, è stata immediata: oltre a un’ambulanza si è levato subito in volo l’elicottero di Padova Emergenza. Prestate le prime cure alla donna, che ha riportato alcuni traumi, si è poi provveduto all’elitrasporto all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo. La donna non è in pericolo di vita.