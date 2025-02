Sfilate e feste di Carnevale, Elfo Park per bambini e mosaici in vetro: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’atmosfera del Carnevale entra sempre più nel vivo, e ovviamente il territorio vicentino si attrezza di conseguenza. Numerose saranno feste e sfilate che, in tutta la provincia, andranno ad animare i centri storici delle città. Ma il programma degli eventi del weekend non si riduce esclusivamente alle manifestazioni carnevalesche. Per chi volesse saperne di più, Radio Eco Vicentino, tramite le voci di Gianni Manuel e Martina Polelli, viene in aiuto. Come d’abitudine, la rubrica “Festa Italiana” ha provveduto a riepilogare gli appuntamenti imperdibili in calendario nel Vicentino per questo fine settimana.

Tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, come si diceva, saranno numerosi gli eventi all’insegna del Carnevale: tra i tanti, si segnalano gli appuntamenti in programma a Lonigo, Romano d’Ezzelino, Malo e Caldogno. In quel di Asiago, sabato 22 febbraio, torna la Kopa Karukkola, la tradizionale gara carnevalesca che i partecipanti affronteranno con sci, slitte o altri mezzi adatti a calcare il candido manto nevoso.



Domenica 23 febbraio, a Romano d’Ezzelino, l’Elfo Park presso Villa Stecchini farà divertire i bimbi con giochi avventurosi e creativi. A Vicenza, oggi venerdì 21 febbraio, le Gallerie d’Italia propongono “Il labirinto magico“, in occasione della Giornata Nazionale del Braille. Sempre a Vicenza, nella medesima giornata, al Teatro Astra andrà in scena lo spettacolo “Il fuoco e la cura“, liberamente ispirato a “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury.

Infine, rimanendo nel capoluogo berico, domenica 23 febbraio il Museo del Gioiello propone l’attività laboratoriale “Il mio mosaico prezioso“. Un’esperienza che partirà dalla visita al museo per proseguire, poi, con il laboratorio del quale saranno protagonisti i bambini. Grazie al supporto dei genitori o dei propri accompagnatori, creeranno un disegno e lo coloreranno con i tasselli di mosaico in vetro.

Gabriele Silvestri