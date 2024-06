Un 52enne di Albettone, padre di due figli, è la vittima dell’incidente in moto in Riviera Berica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato reso noto solo all’indomani della tragedia di Lumignano il nome della vittima della strada, l’ennesima nel Vicentino, in seguito all’incidente stradale di sabato costato la vita a un 52enne motociclista. Si tratta di Fabio Milan, residente ad Albettone, morto sul colpo dopo lo schianto su un’automobile a ponte di Lumignano, sulla Riviera Berica.

La sua Kawasaki 650 verde fluorescente è andata in collisione con una Fiat Grande Punto bianca alle 15.20 del 1 giugno. L’uomo in sella è stato sbalzato in aria all’urto, ricadendo malamente fuori carreggiata, in un fossato adiacente, a una decina di metri dal punto di impatto tra i due veicoli.

A Longare, nel tratto di SP247 compreso nel territorio comunale all’incrocio tra via Palazzo Bianco e via Ponte di Lumignano, erano giunti i soccorsi del Suem 118 in codice rosso. Ma non si è potuto che tentare di rimediare all’irreparabile, inutilmente. Il 60enne alla guida della Fiat Grande Punto ha riportato delle ferite e contusioni che hanno richiesto il ricovero in ospedale, con trasporto in ambulanza in codice di media gravità rimanendo oltremodo sconvolto in seguito all’incidente. Le dinamiche che hanno portato alla violenta collisione tra i due veicoli sono al vaglio delle forze dell’ordine.

A Lovolo di Albettone la famiglia Milan piange il decesso improvviso di Fabio, che lascia nel lutto due figli e la moglie Tiziana, avvertiti nel tardo pomeriggio di quanto accaduto sulla strada a pochi chilometri da casa. La vittima era dipendente di un’azienda metalmeccanica del Bassovicentino, la Saf, con sede in Val Liona. Per conoscere modalità e data del funerale bisognerà attendere probabilmente almeno la fine della settimana, dopo l’acquisizione dei rilievi dei Carabinieri presso la Procura di Vicenza per le valutazioni del caso e l’eventuale iscrizione nel registro indagati del guidatore dell’auto. Ipotesi di reato, l’omicidio stradale.