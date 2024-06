L’addio al celibato col travestimento da Gesù in croce è blasfemo: multato futuro sposo

Un addio al celibato blasfemo è costato una multa di 200 euro a una comitiva di vicentini in trasferta a Jesolo. Lo racconta il Gazzettino.

Il goliardico gruppo di amici, infatti, è finito sabato sera – 1° giugno – sotto l’occhio vigile della polizia locale jesolana: il futuro sposo era infatti travestito da Gesù, con tanto di croce di legno trasportata sulle spalle. Una “mise” che per il regolamento di polizia urbana è irriverente e blasfema. Il gruppo è stato fermato dagli agenti in Piazza Marina: il giovane – un trevigiano di Zenson di Piave – ha sfilato per le vie del centro in una sorta di via Crucis, sotto gli occhi di centinaia di residenti e turisti.

E proprio qualcuno di questi avrebbe allertato la polizia locale di Jesolo, che giunta sul posto ha identificato il gruppo di buontemponi e comminato al futuro sposo la multa. Addii al celibato di questo tipo erano molto diffusi qualche anno fa nella cittadina turistica veneziana, meta preferita per il divertimento giovanile e proprio questo il Comune aveva in passato modificato il regolamento della polizia locale.