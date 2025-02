Autorizzata la sepoltura del 21enne morto in strada di rientro dal concerto. Autopsia non necessaria

La Procura di Padova, dopo aver esaminato le indicazioni delle forze dell’ordine e il referto medico, ha autorizzato la restituzione ai familiari della salma di Federico Costa. Si tratta del giovane residente a Montegalda deceduto sul colpo nella notte di sabato scorso in un incidente stradale. Scenario dell’uscita di strada il territorio comunale di Veggiano, sul confine tra le due province venete.

Il 21enne viaggiava da solo al volante di una Fiat 600, diretto verso l’abitazione di famiglia di rientro da un concerto dell’artista Tony Boy, a cui aveva assistito del capoluogo patavino al teatro Geox con amici.

Il magistrato di turno che ha consultato attentamente il fascicolo sulla morte del ragazzo avrebbe ritenuto coerenti le conclusioni sulle cause del tragico evento, andando a escludere responsabilità di terzi e quindi evitando di procedere con l’autopsia sul corpo del vicentino, ritenuta non necessaria. Pertanto, è stato concesso il nulla osta ai genitori di Federico in tempi ragionevoli, senza dover attendere oltremodo per poter riservare un degno saluto allo sfortunato giovane e infine la sepoltura nel cimitero del paese. Riguardo alla dinamica dell’incidente costato la vita al 21enne, a provocarlo sarebbe stata une perdita di controllo del veicolo, con la complicità dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Dopo aver impattato su uno steccato in legno a fianco del marciapiede, in via Pedagni, l’auto si è ribaltata in un terreno agricolo.

La chiesa parrocchiale di Montegalda con ogni probabilità gremita di giovani come Federico, domani mattina, a partire dalle 10.30, per il funerale. Riuniti ad una settimana dalla brutta notizia ricevuta per dimostrare affetto ai genitori e al fratello maggiore dell’amico perduto, e anche per condividere un passo duro da compiere e da accettare, in altre parole per stare insieme. Anche se, stavolta, chiusi nel silenzio e non con l’allegria e la spensieratezza che caratterizza il fiorire degli anni delle giovinezza, per ricordare chi l’ha dovuta bruscamente interrompere dopo una serata di divertimento e felicità, probabilmente senza nemmeno rendersene conto. Federico, infatti, è morto sul colpo nello schianto. Qui dove, nei giorni successivi, è stato posto un mazzo di fiori.