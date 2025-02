Perde aderenza sull’asfalto e vola nel fossato: 21enne vicentino morto sul colpo a Veggiano

Un ragazzo di soli 21 anni di Montegalda è morto nella notte fra sabato 8 e domenica 9 febbraio a Veggiano, in provincia di Padova, in una drammatica uscita di strada con la sua auto. Lo schianto è avvenuto in via Pedagni mezz’ora dopo mezzanotte.

Federico Costa, come raccontano i giornali locali, da poco aveva ottenuto la patente di guida e stava tornando dal concerto del trapper Tony Boy al Gran Teatro Geox a Padova quando, in una curva lungo la strada provinciale 51, ha perso il controllo della sua Fiat 600, forse a causa dell’asfalto bagnato, finendo fuori strada: l’auto si è prima schiantata contro una recinzione, poi è piombata nel fossato sottostante a bordo strada. Questo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco

Federico Costa è rimasto incastrato nell’abitacolo, dal quale è stato estratto dai vigili del fuoco. Inutili i soccorsi dei sanitari giunti sul posto con un’ambulanza del Suem 118: il 21enne è morto sul colpo.

Appassionato di musica e di calcio, Federico Costa era andato a vivere con la famiglia da Montegaldella a Montegalda sette anni fa. Sabato pomeriggio come sempre era andato a tifare il “Due Monti” di Montegalda, squadra in cui aveva militato per qualche anno. Poi con gli amici era andato al concerto. Lascia mamma Anna, papà Cesare e un fratello maggiore di lui di qualche anno.